Экс-руководителя «Открытой России»‎* Андрея Пивоварова три недели возят в вагоне для этапирования. Название колонии, в которую его планируют определить, не сообщили ни адвокатам, ни ему самому, отмечает «Можем объяснить»‎.

Из Краснодара Пивоварова вывезли 18 января, и связь с ним пропала. Знакомый политика сказал, что его возят в вагоне для этапирования все это время.

Его соратница Татьяна Усманова уверена, что затянувшийся этап — не просто так.

«Почти 2 года Андрей сидит в тюрьме, и все это время ему не дают свиданий с семьей, лишь несколько раз дав позвонить родителям. Этой изоляции властям показалось мало, и поэтому уже месяц он на этапе — без встреч с адвокатом и писем», — говорит Усманова.

Ранее сообщалось, что отбывать наказание политик будет в колонии в Ленинградской области. Была информация, что из СИЗО в Санкт-Петербурге Пивоварова этапируют в Карелию. Адвокат оппозиционера направил запрос во ФСИН о местонахождении политика.

Андрея Пивоварова летом приговорили к четырем годам колонии за организацию работы «нежелательной организации». Обжалование не изменило приговор.‎

*«Открытую Россию»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎