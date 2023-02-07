Министр обороны: США втягивают страны НАТО в конфликт в Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании сказал, что США втягивают страны НАТО в бои в Украине. Это может привести к «непредсказуемой»‎ эскалации. Союзники Киева подчеркивали, что поставки вооружения не означают участие стран в конфликте.

Шойгу приравнял поставки наступательных вооружений к участию в конфликте.

«США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории. Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации», — цитирует Шойгу «Интерфакс»‎.

Министр добавил, что российские войска продолжают перемалывать иностранное оружие как на путях доставки, так и на боевых позициях.

США и Германия одобрили поставки Украине танков Abrams и Leopard. Помимо этого США утвердили отправку Киеву ракет большей дальности — в 150 км. Сейчас идет дискуссия об отправке в Украину истребителей. Но несмотря на это лидеры стран-союзников подчеркивали, что это не означает участие в конфликте.