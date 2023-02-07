Мосгорсуд лишил свидетельства о регистрации СМИ «Новую газету» и «Новую рассказ-газету»

UPD:

Решение о лишении лицензии «Новой газеты»‎ суд также утвердил. Роскомнадзор говорил, что издание не представило в ведомство свой устав. При этом требование о предоставлении устава появилось в законе несколькими годами позже, чем сама «Новая газета».

Оба решения суд принял за пять минут. В издании отметили, что такие выводы суда не стали неожиданностью.

«С сегодняшнего дня решения о ликвидации регистрации СМИ «Новой газеты» и «Новой рассказ-газеты» вступили в силу — за 2 месяца до 30-летнего юбилея редакции», — сообщили журналисты.



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В Мосгорсуде рассмотрели иск к «Новой рассказ-газете»‎. Роскомнадзор настаивает, что журнал не выходит. Суд принял его сторону и лишил издание свидетельства о регистрации СМИ.

Суд не стал устанавливать, выходило ли издание.

«Не прерогатива суда устанавливать, выходило ли СМИ в свет или нет. Это прерогатива Роскомнадзора», — заявил в суде представитель РКН.

При оглашении решения судебные приставы пытались загородить от журналистов судей, чтобы они не снимали состав суда. Хотя законных оснований для этого нет. Также журналистам «Новой» хотели запретить съемку, якобы из-за спорного статуса СМИ: решение о лишении лицензии в силу не вступило.

После начала боев в Украине «Новую газету»‎ заблокировали в России, потом было два предупреждения от РКН, которые могли привести к отзыву лицензии. Журналисты организовали два новых издания: «Новая газета Европа»‎ и «Новая рассказ-газета»‎. Но и их быстро заблокировали из-за материалов об СВО.

Фото: Светлана Виданова/«Новая газета».