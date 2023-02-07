Кадыров угрожает Польше «денацификацией»‎

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram угрожает Польше «денацификацией». По его словам, это возможно после «успешного окончания СВО».
Кадыров сказал, что Польша вовремя начала «клянчить вооружение» у США.
«В рамках поддержки Украины Варшава умудрилась истощить собственные военные ресурсы, и теперь она в замешательстве: а что, если после успешного окончания СВО Россия начнёт денацифицировать и демилитаризировать следующую страну? Ведь после Украины на карте Польша! — пишет Кадыров. — Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши. Так что поляки вовремя спохватились».
Он добавил, что в Польше сейчас сложная политическая обстановка. Кадыров высказался о необходимости независимости Силезии.
«По мне, так этот регион Польши заслужил особый независимый статус, и там крайне необходим референдум, во время проведения которого Россия может оказать организационную помощь», — закончил Кадыров.