ЕС снял санкции с бывшего губернатора Севастополя и экс-чиновника Минпрома

«Коммерсант»‎ сообщил, что ЕС исключил из санкционного списка бывшего губернатора Севастополя и экс-замминистра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова.

Овсянников попал под санкции до начала боев в Украине. Внесение в санкционные списки он оспаривал в суде с ноября 2020 года. В октябре прошлого года суд ЕС утвердил его апелляционную жалобу.

Чиновник говорил, что терпит убытки из-за введенных ЕС ограничений, и они не позволяют ему осуществлять «любую экономическую или предпринимательскую деятельность»‎ в Европе. В частности, ограничения мешали его бизнесу на Кипре.