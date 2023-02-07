Срочникам хотят разрешить участвовать в миротворческих миссиях

РБК сообщила, что Минобороны подготовило поправки в закон о миротворцах. Предлагается расширить категории военных, которых могут участвовать в таких миссиях. В них могут попасть срочники, прошедшие спецподготовку.

Законопроект согласовали с МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Росгвардией и другими ведомствами, есть заключение Минюста, который не нашел проблем и противоречий. Нормы могут вступить в силу после публикации закона, но распространять их могут на правоотношения, возникшие с 15 августа прошлого года.

Сейчас в миротворческих миссиях могут участвовать только контрактники, прошедшие спецподготовку. Срочники также должны будут проходить подготовку не менее шести месяцев и дополнительное обучение.

Необходимость новых норм в Минобороны объяснили тем, что это позволит проводить более эффективную ротацию военнослужащих в миротворческих миссиях.