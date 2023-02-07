РБК со ссылкой на газету Iltalehti сообщила, что Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции, если все члены альянса поддержат ее заявку. В Турции ранее говорили, что готовы поддержать Финляндию.

Источники газеты во внешнеполитических и силовых кругах страны рассказали, что с Турцией соглашение по заявке Финляндии уже достигнуто: вопрос обсуждался на прошлой неделе, а согласие Анкары получено еще в конце прошлого года.

«Стоит учитывать факт: мы сосед России. Геополитическое положение Швеции сильно отличается от нашего», — сказал один из источников.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали в мае прошлого года. Причиной вступления в Альянс они называли угрозу от России.

Большинство стран НАТО поддержали заявки Финляндии и Швеции. Но против выступила Турция: по мнению властей, в скандинавских странах укрывают членов Рабочей партии Курдистана. Их считают в Турции террористической организацией.

Через некоторое время Анкара решила поддержать заявки обеих стран. Но в Швеции в январе прошла акция протеста у посольства Турции в Стокгольме: тогда был сожжен Коран. Теперь в Турции отказываются поддерживать вступление Швеции в Альянс.