Жителя Читы оштрафовали за интервью о его штрафе за «дискредитацию»‎ армии

«Медиазона»‎* сообщила, что жителя Читы Ивана Лосева оштрафовали за «дискредитацию»‎ армии на 70 тыс. рублей. Поводом стали его интервью о первом штрафе за «дискредитацию»‎ — тогда он рассказал в соцсетях о своем сне с участием Владимира Зеленского.

Лосев рассказывал о своем административном деле ВВС и «Дождю»‎*. За интервью его оштрафовали дважды: оба раза по 35 тыс. рублей. Как рассказывал читинец, протоколы составили после доносов: ссылки на репортажи он публиковал в соцсетях.

«На меня написали два доноса две разные женщины: одна из Приморья, другая вроде из Читы»‎, — рассказал он.

В своих соцсетях Лосев пересказывал сон: ему приснилась мобилизация и Владимир Зеленский. Президент Украины приказал расстреливать пленников, Лосев был среди них. Но Зеленский рассказал, что видел его антивоенные сторис и сохранил Лосеву жизнь.

*«Медиазону»‎ и «Дождь»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎.