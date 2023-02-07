СБУ обвинила жену Медведчука в финансировании Росгвардии и МВД России

СБУ рассказала, как компании жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко финансировали Рогсгвардию и МВД России. Под видом «охраны имущества»‎ Медведчука в Крыму российским структурам перечислили около 50 млн гривен

Оплаты проходили через сеть киевских компаний и предприятий в Ялте. Также в указанную сумму вошла оплата налогов и сборов в российский бюджет.

Бюджет России, Росгвардия и МВД финансировались и после начала боев в Украине. Данные об этом нашли во время обысков в 11 объектах недвижимости Оксаны Марченко. Ей предъявили обвинение в финансирование действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения территории или государственной границы Украины.

Под подозрением также три руководителя киевских компаний.