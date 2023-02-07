В Барнауле обвинение запросило девять лет колонии журналистке Марии Пономаренко

В Барнауле Ленинский районный суд рассматривает дело журналистки Rusnews Марии Пономаренко. Обвинение попросило для нее девять лет колонии общего режима. Журналистку обвиняют в «фейках» про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК), пишет «ОВД-Инфо»*.
Помимо срока прокурор просит на пять лет запретить ей администрировать интернет-ресурсы.
Пономаренко задержали в апреле 2022 года. Уголовное дело возбудили после ее поста об обстреле драмтеатра в Мариуполе. При этом защита пыталась выяснить, установили ли силовики, что именно с аккаунта Марии был опубликован пост. Полицейский сказал, что «враждебная» соцсеть «на наши запросы не отвечает».
Фото: SOTA
*«ОВД-Инфо» Минюст России объявил «иностранным агентом».