В Барнауле обвинение запросило девять лет колонии журналистке Марии Пономаренко

В Барнауле Ленинский районный суд рассматривает дело журналистки Rusnews Марии Пономаренко. Обвинение попросило для нее девять лет колонии общего режима. Журналистку обвиняют в «фейках» про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК), пишет «ОВД-Инфо»‎*.

Помимо срока прокурор просит на пять лет запретить ей администрировать интернет-ресурсы.

Пономаренко задержали в апреле 2022 года. Уголовное дело возбудили после ее поста об обстреле драмтеатра в Мариуполе. При этом защита пыталась выяснить, установили ли силовики, что именно с аккаунта Марии был опубликован пост. Полицейский сказал, что «враждебная»‎ соцсеть «на наши запросы не отвечает».

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*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России объявил «иностранным агентом»‎.