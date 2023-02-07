Просветительский проект «Всенаука»‎ прекратил работу

Просветительский проект «Всенаука»‎ заявил о прекращении работы. Причина — в отказе от сотрудничества нескольких зарубежных научных организаций, иноагентском законодательстве и уходе спонсоров.

О прекращении работы сообщили на сайте проекта. По их данным, за два года работы проекта было распространено около 13 млн экземпляров научно-популярных книг. Кроме того, были девять просветительских проектов.

«Из-за ухудшения международных отношений многие зарубежные правообладатели отказались работать с Россией, вследствие чего права на часть наших бесплатных книг уже в 2022 году стали недоступны. Авторы другой части этих книг были признаны иноагентами. Отечественные издательства научно-популярной литературы, скованные новыми ограничениями и рисками, стали просить нас о прекращении бесплатной раздачи некоторых книг»‎, — рассказали просветители.

Из-за экономических проблем также труднее стало получать финансирование для продолжения программы. В частности, отказалась от сотрудничества компания «Яндекс», которая несколько лет была главным спонсором.

Всю команду «Всенауки»‎ распустят с февраля. Еще остающиеся в доступе бесплатные книги будут доступны на сайте проекта vsenauka.ru до конца января 2024 года.