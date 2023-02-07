На Камчатке отменили приговор по делу против сотрудников Кроноцкого заповедника

Агентство «Кам24»‎ сообщило, что суд отменил приговор сотрудникам Кроноцкого заповедника на Камчатке. Их обвиняли в растрате бюджетных средств в особо крупном размере, но в деле были нестыковки, и факт растраты так и не был доказан. Сотрудники подали апелляцию.

О смягчении приговора ходатайствовал обвинитель вчера, когда завершились прения. Он просил назначить те же наказания, что и раньше, только условно.

«Отмена приговора! Всех ребят освободили! Спасибо всем неравнодушным за вашу поддержку!» — написал замдиректора заповедника Петр Шпиленок.

Помимо сотрудников заповедника, в деле фигурирует и предприниматель: ему срок в колонии просят снизить с 8 до 5 лет.

Приговор сотрудникам Кроноцкого заповедника вынесли 15 июля 2022 года. Городской суд Петропавловска-Камчатского признал виновными трех сотрудников в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч.4 ст.160 УК РФ). Следствие настаивает, что они похитили около 450 млн рублей, выделенных в 2015-2016 годах на ликвидацию экологического ущерба. В колониях сотрудники должны были провести от 3 до 5,5 лет, а также выплатить сумму ущерба в 454,6 млн рублей.