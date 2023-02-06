Главные новости политики 6 февраля

Министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть пост. Его, предположительно, сменит руководитель Главного разведывательного управления Кирилл Буданов. Судьба Резникова обсуждается на фоне скандала о финансовых нарушениях в министерстве и расследования коррупции: на прошлой неделе СБУ сообщала о хищениях средств на питание военнослужащих и при строительстве казарм, отмечает The New York Times.

В России обстреляна Белгородская область, село Казинка. Погибла 70-летняя женщина.

На окраине Калуги в воздухе взорвали беспилотник. Пострадавших и разрушений на земле нет.

Верховная Рада Украины признала ЧВК «Вагнер»‎ и другие российские ЧВК международными преступными организациями. Как пишет ВВС, украинские органы получили неопровержимые доказательства, свидетельствующие о преступном характере деятельности ЧВК.

В Татарстане хотят построить завод по производству иранских дронов. Производить планируют до 6000 аппаратов. Но немедленно это не повлияет на бои в Украине: площадка пока полностью пустая.

«Медиазона»‎* и «Русь сидящая»‎* сообщили, что в колониях России продолжается вербовка заключенных. Ольга Романова* сказала, что теперь вербовщики представляются сотрудниками Минобороны и подчеркивают, что они не из ЧВК. У осужденных собирают сведения о том, где и кем они служили: отслужившие в армии в приоритете. Им также пригрозили, что «воевать поедут все»‎. «Медиазона»‎* пишет, что в колониях уже не верят вербовщикам от «Вагнера»‎: заключенных, согласившихся поехать в Украину, становится в разы меньше. Они общаются с воевавшими заключенными и знают о больших потерях. Пригожин в колонии больше не приезжает.

В Москву приедет глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Обсуждать будут создание зоны безопасности на Запорожской АЭС.

Мобилизованные из Тувы пожаловались на то, что их оскорбляли военнослужащие из «ДНР»‎. Они стреляли в их сторону, говорили, что живыми они не вернутся. Минобороны и власти региона пообещали разобраться.