Главные новости политики 6 февраля

На фронте
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Министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть пост. Его, предположительно, сменит руководитель Главного разведывательного управления Кирилл Буданов. Судьба Резникова обсуждается на фоне скандала о финансовых нарушениях в министерстве и расследования коррупции: на прошлой неделе СБУ сообщала о хищениях средств на питание военнослужащих и при строительстве казарм, отмечает The New York Times.
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В России обстреляна Белгородская область, село Казинка. Погибла 70-летняя женщина.
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На окраине Калуги в воздухе взорвали беспилотник. Пострадавших и разрушений на земле нет.
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Верховная Рада Украины признала ЧВК «Вагнер» и другие российские ЧВК международными преступными организациями. Как пишет ВВС, украинские органы получили неопровержимые доказательства, свидетельствующие о преступном характере деятельности ЧВК.
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В Татарстане хотят построить завод по производству иранских дронов. Производить планируют до 6000 аппаратов. Но немедленно это не повлияет на бои в Украине: площадка пока полностью пустая.
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«Медиазона»* и «Русь сидящая»* сообщили, что в колониях России продолжается вербовка заключенных. Ольга Романова* сказала, что теперь вербовщики представляются сотрудниками Минобороны и подчеркивают, что они не из ЧВК. У осужденных собирают сведения о том, где и кем они служили: отслужившие в армии в приоритете. Им также пригрозили, что «воевать поедут все». «Медиазона»* пишет, что в колониях уже не верят вербовщикам от «Вагнера»: заключенных, согласившихся поехать в Украину, становится в разы меньше. Они общаются с воевавшими заключенными и знают о больших потерях. Пригожин в колонии больше не приезжает.
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В Москву приедет глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Обсуждать будут создание зоны безопасности на Запорожской АЭС.
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Мобилизованные из Тувы пожаловались на то, что их оскорбляли военнослужащие из «ДНР». Они стреляли в их сторону, говорили, что живыми они не вернутся. Минобороны и власти региона пообещали разобраться.
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В Амурской области мобилизованного планируют судить за оставление воинской части в период мобилизации. Молодой человек хотел получить отсрочку, чтобы ухаживать за матерью-инвалидом. Теперь ему грозит 10 лет колонии.
Репрессии
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Владимир Кара-Мурза* удостоен государственной награды от МИД Эстонии. Получать ее будет его жена Евгения.
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В Москве вынесли заочный приговор Веронике Белоцерковской* по делу о «фейках» об армии. Суд назначил ей девять лет колонии.
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Анастасии Шевченко сократили на год срок по обвинению в участии в «нежелательной организации».
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В Челябинской области уголовное дело о «дискредитации армии» возбудили на несовершеннолетнего. Он планировал участвовать в антивоенном шествии с бело-сине-белым флагом.
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В Казани журналиста и социолога Искандэра Ясавеева* отправили на трое суток в СИЗО по делу о «возбуждении ненависти или вражды». Полиция нашла в его колонке «формирование ненависти к политикам».
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Суд по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала перенесли на 8 февраля. Ранее присяжные признали его виновным и не достойным снисхождения. Сегодня должны были вынести приговор, но суд просит сторон подготовиться к прениям на следующем заседании.
В России
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Владимир Путин упростил порядок декларирования доходов депутатов. Теперь они смогут не публиковать свои декларации. Закон вступит в силу 1 марта, а отчеты подавались обычно до 1 апреля. Также установлена возможность лишать мандатов депутатов, отсутствующих на заседаниях полгода.
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Швейцарские СМИ сообщили, что патриарх Кирилл в 70-х работал на КГБ и шпионил в пользу СССР. Тогда 24-летний Владимир Гундяев под оперативным псевдонимом «Михайлов» официально представлял Московский патриархат на Всемирном совете церквей в Женеве и собирал сведения о том, как относятся к СССР.
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«Важные истории»** рассказали, как друзья Путина прячут активы в Европе. Им в этом помогают профессиональные управляющие. Один из них работал в 60-х со Штази и прикрывал тайные поставки боеприпасов в СССР .
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В Госдуме создадут рабочую группу по разработке мер против уехавших россиян, которые «дискредитируют страну». Предлагалась конфискация, лишение госнаград и возможностей публиковаться в интернете. Первое заседание пройдет в середине февраля, подробный отчет представят спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
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Продажи автомобилей в России из-за сокращения предложения снизились на 63%.
В мире
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В Турции и Сирии самое мощное землетрясение с 1939 года. Число погибших превысило 2500 человек. По данным «Коммерсанта», в Турции погиб 1651 человек, 11 119 — ранены. В Сирии погибли 960 человек, пострадали около 2400. В Турции сообщили о разрушении 3471 здания.
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Суд отказал в освобождении Михаила Саакашвили по состоянию здоровья. Как пишет DW*, политик в тяжелом состоянии, он потерял почти 50 кг веса.
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«Интерфакс» сообщил о еще одном аэростате над Латинской Америкой. Китай признал, что аппарат принадлежит ему, но он не разведывательный, а исследовательский. КНР объяснила, что аэростат отклонился от курса. В США на прошлой неделе аэростат летал несколько дней, его сбил истребитель.
*«Медиазону» и «Русь сидящую», DW, Владимира Кара-Мурзу, Веронику Белоцерковскую, Ольгу Романову, Искандэра Ясавеева Минюст России считает «иностранными агентами».
**«Важные истории» российские власти объявили «нежелательной организацией».