Анастасии Шевченко сократили на год срок в колонии

Экс-активистка «Открытой России»‎* Анастасия Шевченко в Twitter сообщила, что ей на год сократили срок. Приговор по статье о «деятельности нежелательной организацией»‎ (ч. 1 ст. 284.1 УК) ей вынесли заочно.

«Мне сегодня суд сократил срок наказания. Так что теперь, если вернусь, всего на 2 года в колонию поеду, не на 3. Спасибо, родина»‎, — написала она

В 2021 году в Ростове-на-Дону Анастасию Шевченко приговорили к четырем годам колонии условно за участие в деятельности «нежелательной организации»‎. Апелляция сократила срок на год. В прошлом году условный срок заменили на реальный, после того как активистка уехала из России.

Шевченко задержали в 2019 году. Она провела под домашним арестом два года.

*«Открытую Россию»‎ российские власти объявили «нежелательной организацией»‎.