Анастасии Шевченко сократили на год срок в колонии

Экс-активистка «Открытой России»* Анастасия Шевченко в Twitter сообщила, что ей на год сократили срок. Приговор по статье о «деятельности нежелательной организацией» (ч. 1 ст. 284.1 УК) ей вынесли заочно.
«Мне сегодня суд сократил срок наказания. Так что теперь, если вернусь, всего на 2 года в колонию поеду, не на 3. Спасибо, родина», — написала она
В 2021 году в Ростове-на-Дону Анастасию Шевченко приговорили к четырем годам колонии условно за участие в деятельности «нежелательной организации». Апелляция сократила срок на год. В прошлом году условный срок заменили на реальный, после того как активистка уехала из России.
Шевченко задержали в 2019 году. Она провела под домашним арестом два года.
*«Открытую Россию» российские власти объявили «нежелательной организацией».