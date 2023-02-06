При обстреле Белгородской области погибла женщина

В Белгородской области под обстрел попало село Казинка Валуйского городского округа. Погибла 70-летняя женщина.

«В результате попадания снаряда загорелась хозпостройка частного жилого дома, погибла женщина 70 лет»‎, — сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По его словам, сейчас тушат пожар, на месте работают оперативные службы.

На прошлой неделе «Новая газета Европа»‎ сообщала, что обстрелы приграничных регионов кратно усилились в последние месяцы. Всего было 350 атак, пострадали 168 мирных жителей.