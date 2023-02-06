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#Новости

При обстреле Белгородской области погибла женщина

06.02.2023

Под атаку попало село Казинка

В Белгородской области под обстрел попало село Казинка Валуйского городского округа. Погибла 70-летняя женщина. 

«В результате попадания снаряда загорелась хозпостройка частного жилого дома, погибла женщина 70 лет»‎, — сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. 

По его словам, сейчас тушат пожар, на месте работают оперативные службы. 

На прошлой неделе «Новая газета Европа»‎ сообщала, что обстрелы приграничных регионов кратно усилились в последние месяцы. Всего было 350 атак, пострадали 168 мирных жителей.



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