«Медиазона»‎*: вторая волна вербовки в колониях идет менее успешно

«Медиазона»*‎ рассказала, как проходит вторая волна вербовки заключенных в ЧВК «Вагнер»‎. По данным журналистов, сейчас заключенные не верят вербовщикам, Пригожин больше не приезжает лично. Осужденные также наслышаны о высоких потерях в подразделениях заключенных и использовании их в качестве «пушечного мяса»‎.

В некоторых колониях вербовщики обещают привезти уже «отслуживших»‎ заключенных. Но если в первые разы из некоторых ИК уезжали в ЧВК около 300 человек, то теперь, зимой, согласились отправиться на фронт всего около 20. Из другой колонии, откуда в первый раз уехали больше тысячи человек, теперь согласились отправиться на фронт чуть больше 300.

На встречи с Пригожиным всех заключенных выводили на плац. Теперь же вербовщиков встречают «по желанию»‎. Охладели к вербовке и администрации колоний. Также заключенные общаются с уехавшими на фронт и узнают о больших потерях. И вербовщикам они верят все меньше.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.