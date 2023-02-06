В Амурской области возбудили дело против мобилизованного

В Амурской области против 28-летнего мобилизованного Сергея Стенькина возбудили уголовное дело о самовольном оставлении воинской части в период мобилизации (ч.5 ст.337 УК). Как пишет «7*7»‎, он пытался оформить патронаж по уходу за больной матерью, но в отсрочке ему отказали.

Стенькина мобилизовали в сентябре. Его мать — инвалид третьей группы. Она пыталась обжаловать решение о мобилизации сына в суде, поскольку кроме него за ней некому ухаживать: после операции она почти не могла сама ходить, а ей требовалась еще одна операция.

Стенькину не дали отсрочку, но в октябре он не вернулся из увольнительной. Он пытался оформить отсрочку от мобилизации в Новосибирске, но не успел оформить документы за день. Когда он вернулся в Амурскую область, его задержала полиция. Теперь ему грозит до 10 лет колонии.