«Важные истории»‎* рассказали, как в Европе помогают прятать имущество Тимченко и Ротенберга

«Важные истории»‎* опубликовали расследование о том, как Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг прячут от санкций свое имущество. Их бывший партнер рассказал журналистам, как друзьям Владимира Путина удается обходить санкции.

В ЕС признали нарушение введенных санкций уголовным преступлением: за это можно получить до пяти лет тюрьмы. Помимо самого оказавшегося под санкциями, предусмотрено наказание для тех, кто помогает обходить ограничения. По словам бывшего партнера Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко, друзья Путина «могут скрыть свои активы так, что никто ничего не увидит».

Тимченко под санкциями после 2014 года. Прятать имущество в Европе ему помогала семья управляющих семьи Луиса Эри из Лихтенштейна. Они владели разными его активами: от оффшорной компании до участка в центре Москвы, где сейчас расположен дом Тимченко на Воробьевых горах. Семья Эри также управляет лихтенштейнским трастовым предприятием Sequoia, которая зарегистрировала Volga Group — через нее Тимченко владеет большинством своих активов с 2014 года.

Луис Эри в 60-х работал с тайными торгово-финансовыми операциями, которые осуществлялись под покровительством Министерства государственной безопасности социалистической ГДР — Штази. В его ведении была систематизация внешнеторговых сделок ГДР, которые приносили валюту. С помощью Эри в 80-х проходили поставки боеприпасов, высокотехнологичной продукции и товаров в СССР.

Аркадий Ротенберг еще до санкций использовал обходные схемы. Так, в 2013-2016 годах на конкурсы «Газпрома»‎ выходили до 12 фирм, которые отрицали связь друг с другом. За ними стояли люди, связанные с Ротенбергом, который получил 4,5 млрд долларов по госконтрактам.

Эти фирмы также были связаны с бывшим топ-менеджером «Стройгазмонтажа» Ротенбергов — Русланом Горюхиным. В 2017 году он был записан как владелец земельного участка на Рублевке. На нем был построен особняк Ротенберга.

В 2021 году Горюхин обосновался в Швейцарии, стал владельцем исторического дворца в центре Мюнхена. Его стоимость оценивают в миллиард евро. Ротенберг тогда уже был под санкциями. Немецкая пресса называла Горюхина номинальным владельцем, а конечными — или Ротенберга, или Путина. Горюхин все опровергал, а суд принял его заверения о том, что именно он владелец активов.

«При таком подходе европейским властям будет очень трудно установить, кто помогает друзьям российского президента обходить санкции или может оперировать их деньгами», — подытожил знакомый Ротенбергов.

*«Важные истории»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.