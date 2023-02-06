Российский суд рассмотрит заявление о преступлениях российских солдат в Украине

Юрист из команды Навального* Иван Жданов** сообщил, что Южный окружной военный суд рассмотрит заявление о преступлениях российских солдат в Украине. Правда, ничего особенного ожидать не стоит, считает юрист.

«Я уже писал, что подал заявление в следственный комитет о том что в Буче, Мариуполе в других городах в Украине были совершены преступления российскими военными. Следственный комитет, естественно, нас послал подальше, а потом ростовский военный суд сделал то же самое. А теперь внезапно Южный окружной военный суд решил, что должно быть судебное РАЗБИРАТЕЛЬСТВО (прямо так и написали, капсом) по моему заявлению. При этом ничего особенного ожидать от этого «разбирательства» не нужно. Вообще сомневаюсь, что оно случится. Просто произошел какой-то сбой системы. Это все фейковые путинские суды, в которых только название от судов. Настоящий суд будет там, где будут судить Путина»‎, — написал он в Telegram.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.

**Ивана Жданова Минюст России считает «иностранным агентом»‎.