Close

#Новости

В Госдуме соберут рабочую группу для разработки мер против уехавших россиян

06.02.2023

Первое заседание запланировано на середину февраля

В Госдуме займутся разработкой ограничений для уехавших россиян. Председатель Госдумы по культуре Елена Ямпольская рассказала «Известиям»‎, что она возглавит созданную для этого рабочую группу. 

Депутаты будут собирать все поступающие инициативы против уехавших. Среди них была конфискация имущества, лишение госнаград, запрет на размещений публикаций в интернете. Некоторые сенаторы высказались за лишение гражданства граждан, которые дискредитируют российскую армию. Все инициативы депутаты представят в отчете спикеру Госдумы Вячеславу Володину. 

Первое заседание пройдет в середине февраля. «Дискредитацией»‎ страны депутаты считают антивоенные высказывания, поддержку украинских организаций. 


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.