В Госдуме соберут рабочую группу для разработки мер против уехавших россиян

В Госдуме займутся разработкой ограничений для уехавших россиян. Председатель Госдумы по культуре Елена Ямпольская рассказала «Известиям»‎, что она возглавит созданную для этого рабочую группу.

Депутаты будут собирать все поступающие инициативы против уехавших. Среди них была конфискация имущества, лишение госнаград, запрет на размещений публикаций в интернете. Некоторые сенаторы высказались за лишение гражданства граждан, которые дискредитируют российскую армию. Все инициативы депутаты представят в отчете спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Первое заседание пройдет в середине февраля. «Дискредитацией»‎ страны депутаты считают антивоенные высказывания, поддержку украинских организаций.