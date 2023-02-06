В Госдуме соберут рабочую группу для разработки мер против уехавших россиян

В Госдуме займутся разработкой ограничений для уехавших россиян. Председатель Госдумы по культуре Елена Ямпольская рассказала «Известиям», что она возглавит созданную для этого рабочую группу.
Депутаты будут собирать все поступающие инициативы против уехавших. Среди них была конфискация имущества, лишение госнаград, запрет на размещений публикаций в интернете. Некоторые сенаторы высказались за лишение гражданства граждан, которые дискредитируют российскую армию. Все инициативы депутаты представят в отчете спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Первое заседание пройдет в середине февраля. «Дискредитацией» страны депутаты считают антивоенные высказывания, поддержку украинских организаций.