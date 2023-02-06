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#Новости

Суд по делу Фургала отложат до 8 февраля

06.02.2023

Защита планирует принести подписи хабаровчан в его поддержку

SOTA сообщила, что суд по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала перенесли. Ранее ожидалось, что сегодня огласят приговор, но заседание перенесли на 8 февраля. Судья сказал, что стороны должны быть готовы к прениям. 

Защита планирует принести подписи хабаровчан в поддержку экс-губернатора. 

В пятницу присяжные признали его виновным и не заслуживающим снисхождения. Других фигурантов также признали виновными в организации заказных убийств. 

Жители города не согласились с приговором и выходили в пикеты. Но к массовым акциям протеста, как в 2020 году, это не привело. 



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