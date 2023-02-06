Лукашенко: Запад финансирует оппозицию за рубежом для госпереворота в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад финансирует оппозицию для подготовки госпереворота. По его мнению, оппозиционеру готовят мероприятия «радикального плана»‎, вплоть до свержения и убийства президента и должностных лиц, передает ТАСС.

О планах оппозиции президент Беларуси высказался на встрече с генпрокурором страны Андреем Шведом. Планы у «Запада»‎ более радикальные, чем в 2020 году.

«То есть всех, кто поперек горла встал, всех убрать. За это Запад будет финансировать»‎, — сказал Лукашенко.

Число оппозиционеров он оценил в несколько тысяч человек, которые якобы готовы совершать серьезные теракты. Полк Калиновского, который составляют беларусы и воюют против России в Украине, он оценил всего в сотню человек.

На прошлой неделе правозащитный центр «Вясна» рассказывал, что силовики начали призывать беларусов вернуться из-за рубежа. Программу назвали «Дорога домой». Оппозиционерам обещали, что преследовать их не будут по возвращении. Однако под арестом сейчас около 58 человек, в том числе те, кто воспользовался программой.