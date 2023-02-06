Суд отказался пересматривать дело по иску Пригожина к Венедиктову*

В Пресненском суде отказались пересматривать дело по иску Евгения Пригожина к Алексею Венедиктову*, пишет SOTA.

Глава наемников выиграл суд против журналиста в июне 2021 года: ему не понравилось, что он назвал его «хозяином ЧВК «Вагнер»‎, эти данные он назвал «недостоверными»‎. После признания Пригожина в этом защита обратилась в суд.

Сегодня судья Анна Картаполова отказалась пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам.

«Суд не поверил Пригожину, что он основатель и финансист группы «Вагнер». Суд отказался принять «подарок» Пригожина Венедиктову*», — цитирует реакцию Венедиктова* РБК.

Пригожин объяснил такое решение тем, что общество «отторгает либеральную угрозу»‎.

«Я думаю, что отказ связан с невероятной консолидацией общества, которая отторгает либеральную антироссийскую угрозу. Хотя Венедиктова*, конечно, жалко. Все разбежались, а он один за них отдувается», — сообщила пресс-служба Пригожина.

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*Алексея Венедиктова Минюст России считает «иностранным агентом»‎.