«Стреляли, говорили, что мы отсюда живыми не уйдем»‎: мобилизованные рассказали об унижении военными «ДНР»‎

Мобилизованные из Тувы записали видеообращение к министру обороны, главе республики и президенту России. Они пожаловались, что их унижают военные «ДНР»‎: стреляли по ним и говорили, что живыми с передовой они не вернутся.

Обращение опубликовали на тувинском языке. Как пишет «7*7»‎, мобилизованных забрали на подготовку в Новосибирскую область 1 октября. Они говорят, что на полигоне побывали всего два-три раза.

Они сказали, что их обещали отправить в комендантский батальон, но большинство оказались на передовой. В военных билетах им не поставили печати, из-за чего они не относились ни к какой военной части.

По словам мобилизованных, сейчас у них нет командира. Но 4 февраля к ним пришли люди, назвавшиеся народной милицией «ДНР»‎. Они стали унижать тувинцев, говорить, что те не являются солдатами России.

«Они стреляли в нас куда ни попадя, заставляли делать отжимания под дулами автоматов, говорили нам, что мы отсюда живыми не уйдем и что мы относимся к ДНР»‎, — сказали мобилизованные.

Губернатор Тывы назвал это вопиющим случаем и обещал «добиться порядка» и обратиться в Минобороны, чтобы проверить действия народной милиции.