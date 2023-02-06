В Челябинской области возбудили уголовное дело о «дискредитации армии»‎ на несовершеннолетнего

«ОВД-Инфо»‎* сообщила, что в Магнитогорске, Челябинской области, возбудили уголовное дело о «дискредитации армии»‎ (ст.280.3 УК РФ) против несовершеннолетнего. Он вместе с другом хотел участвовать в антивоенном шествии с бело-сине-белым флагом

Трех парней задержали 4 февраля. Полиция доставила их в отдел. Двоих отпустили без протокола, а на будущего фигуранта уголовного дела составили административный протокол о «дискредитации армии»‎ (ст.20.3.3 КоАП РФ).

Одному из задержанных полицейские угрожали проломить голову и возбудить уголовное дело.

*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.