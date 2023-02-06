Путин подписал закон, позволяющий не публиковать декларации о доходах

Владимир Путин упростил порядок декларирования доходов. Теперь депутаты смогут не публиковать свои декларации. Закон вступит в силу 1 марта, а отчеты подавались обычно до 1 апреля. Также установлена возможность лишать мандатов депутатов, отсутствующих на заседаниях полгода.

В конце января соответствующий закон о декларациях одобрила Госдума. Депутаты объясняли, что сведения о доходах чиновников останутся в доступе для контролирующих органов и силовиков. А для общественности их будут делать обезличенными: будут давать данные о том, сколько деклараций подано, во скольких из них есть ошибки или нарушения.

По новому закону депутаты, работающие на непостоянной основе, смогут не подавать декларации вообще. Для этого они должны сообщить в комиссию о том, что за последний год депутат, его супруга и несовершеннолетние дети не заключали сделки на сумму, превышающую сумму семейного дохода за предыдущие три года. Оценивать сумму дохода и сделок депутат может самостоятельно.

Депутаты, работающие на постоянной основе, декларации подавать будут. Но нельзя будет идентифицировать, кому и какое имущество принадлежит.

Новым законом также закрепили норму о досрочном прекращении полномочий депутатов: лишать мандатов их будут при отсутствии на заседаниях в течение шести месяцев подряд без уважительных причин.