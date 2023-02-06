Глава МАГАТЭ приедет в Москву на этой неделе

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что в Москву на этой неделе приедет глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Стороны будут обсуждать вопросы безопасности Запорожской АЭС. Рябков сказал, что российская сторона рассчитывает на «глубокий и профессиональный» разговор.

График визита Гросси пока не согласован до конца, передает «Интерфакс»‎.

«Но все свидетельствует в пользу того, что этот приезд состоится, и мы рассчитываем, как всегда, на глубокий профессиональный разговор с гендиректором МАГАТЭ», — сказал Рябков.

Гросси посетил Киев с рабочим визитом 19 января. Он обсудил с президентом Владимиром Зеленским создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС и развертывание миссий МАГАТЭ на других АЭС Украины.

Запорожская АЭС находится под контролем российских войск с прошлого года. Киев и Москва взаимно обвиняли друг друга в обстрелах станции. На ЗАЭС в прошлом году работала миссия МАГАТЭ, которая не зафиксировала критических повреждений. Но удары были в том числе по зданиям станции, несколько раз повреждалось электроснабжение станции. Мощные взрывы в районе АЭС МАГАТЭ зафиксировала в последний раз 25 января.