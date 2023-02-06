Tages-Anzeiger: патриарх Кирилл работал в КГБ и шпионил в пользу СССР в 70-х

The Insider* со ссылкой на швейцарскую газету Tages-Anzeiger пишет, что патриарх Кирилл в 70-х работал на КГБ и шпионил в пользу СССР. Тогда 24-летний Владимир Гундяев под оперативным псевдонимом «Михайлов» официально представлял Московский патриархат на Всемирном совете церквей в Женеве.

Информация о работе Гундяева обнаружилась в архивах швейцарской федеральной полиции с 1969 по 1989 год. Бывший консул при советском посольстве в Женеве Вадим Мельников в своей автобиографии называл Гундяева не просто оперативником, а офицером. В Швейцарию его отправили в 1971 году. После этой работы он вернулся в СССР и начал быстро продвигаться по церковной иерархии.

Среди задач будущего патриарха был сбор информации о том, как в Европе относятся к СССР. РПЦ и Всемирный совет церквей не прокомментировали информацию.

российские власти считают «нежелательной организацией».