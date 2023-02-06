WSJ: В Татарстане могут построить завод по производству иранских дронов

Россия и Иран ведут переговоры о строительстве завода по производству иранских дронов. Его могут построить в Татарстане. По оценкам The Wall Street Journal, на нем могут собирать до 6000 беспилотников.

В начале января Россию посетила делегация представителей Ирана. Они побывали на будущей площадке и проработали детали проекта. По словам источника, страны пытаются создать более быстрый беспилотник, который может создать новые проблемы украинской ПВО.

Построить завод могут в Елабуге, республика Татарстан. Пока производственная линия не проложена, а значит немедленного влияния на бои в Украине производство не окажет. Стоимость сделки оценивают в 1 млрд долларов.

По данным администрации Байдена, Россия и Иран развивают полноценное оборонное партнерство. С начала боев в Украине Тегеран поставил Москве сотни боевых дронов, которые использовались для атаки на украинские гражданские объекты. ВСУ говорили, что сбили больше 500 дронов. США также утверждают, что российские пилоты учили иранских летать на российских реактивных истребителях. Самолеты планируют отправить в Тегеран к концу года.



