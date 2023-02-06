Больше 1000 человек погибли при землетрясении в Турции и Сирии

UPD:

Число погибших в Турции и Сирии превысило 1400 человек. ТАСС сообщил о 1014 погибших в Турции и 403 погибших в Сирии. Число раненых в Сирии составило 1284 человека. После двух землетрясений было больше 100 повторных толчков.

В Турции новое землетрясение. Сообщается о толчках магнитудой 7,8 баллов.





Землетрясение стало самым сильным с 1939 года. По данным турецких властей, погибли 912 человек, пострадали 5383. Разрушено 2818 зданий. В Сирии число погибших возросло до 326 человек, пострадали 1042 человека. Число жертв еще не окончательное: после основного толчка было больше 40 афтершоков.

«Коммерсант» пишет‎, что в Турции число жертв землетрясения выросло до 284 человек. Ранены 2383 человека. В Сирии погибли 237 человек, ранены 639 человек.

По данным властей, в Турции обрушились 1700 домов. Пострадала турецкая крепость из списка ЮНЕСКО из провинции Газиантеп. В Алеппо пострадала историческая цитадель. В провинции Хатай взорвался газопровод.

***

На юго-востоке Турции произошло сильное землетрясение: пострадали несколько провинций. Толчки затронули Сирию, Ливан, Северный Кипр, Греческий Кипр, Ирак. Магнитуда превысила 7 баллов.

Как сообщает агентство «Анадолу»‎, погибли 76 человек, пострадали еще не менее 440. Разрушены многоэтажные дома, ТЦ и другие объекты. В Турции пострадали провинции Адана, Малатья, Газиантеп, Диярбакыр, Хатай, Адыйаман, Османие и Шанлыурфа.

В сирийских провинциях Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка погибло не менее ста человек, поиск сотен продолжается.

Власти Турции обратились за международной помощью: США уже выразили готовность оказать посильное содействие в устранении последствий землетрясения.

Российское Минобороны отчиталось, что землетрясение не повлияло на «боевую готовность российской авиационной базы Хмеймим»‎ и других объектов в Сирии.