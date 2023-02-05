Bloomberg: Индия покупает российскую нефть для переработки и продажи на Запад

Bloomberg выяснил, что Индия покупает российскую нефть для переработки и продажи в США и ЕС. Из-за санкций Россия продает ее со скидкой.

Индия продает не чистую российскую нефть, а перерабатывает ее. Среди покупателей — страны Европы и США. По данным агентства, в январе 2023 года Индия продавала около 89 тысяч баррелей в сутки США. В ЕС объем поставок составил около 172 тыс. баррелей дизтоплива в сутки.

С 5 февраля вступит в силу запрет и потолок цен на российские нефтепродукты. Это вынудит Индию покупать еще больше российской нефти. Такие действия не противоречат правилам Евросоюза: переработанная нефть уже не считается российской.