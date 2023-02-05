Reuters: в Иране помиловали «десятки тысяч»‎ заключенных

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что помиловал «десятки тысяч» заключенных, в том числе арестованных на антиправительственных протестах. Но приговоренных к смертной казни или за шпионаж это не коснулось, пишет Reuters. Казнили через повешение четырех протестующих.

Помилование приурочили к годовщине Исламской революции 1979 года. К Хаменеи с просьбой обратился глава судебной системы Голамхосейн Мохсени Эджеи.

«Во время недавних событий ряд людей, особенно молодежь, совершили неправильные действия и преступления в результате идеологической обработки и пропаганды врага. Поскольку планы внешних врагов и антиреволюционных течений были сорваны, многие из молодых людей теперь сожалеют о своих действиях», — написал Эджеи.

Смертные приговоры выносили по обвинению во «вражде против бога»‎. Правозащитники сообщали о пытках арестованных, причем несколько обвинений строились на выбитых таким образом показаниях. Не получат помилование граждане, обвиняемые в «шпионаже в пользу иностранных агентств» или «связанные с группами, враждебными Исламской Республике». Также останутся в тюрьме те, кто совершил умышленные поджоги и убийства. Помилованным нужно будет письменно подтвердить, что совершать подобных действий они не будут.

Протесты охватили Иран в сентябре после смерти молодой курдской девушки Махсы Амини. Полиция нравов задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба, но из отдела полиции она попала в реанимацию и умерла в больнице. Силовики жестко разгоняют демонстрации. По данным правозащитников, убиты больше 500 человек, в том числе 70 несовершеннолетних.