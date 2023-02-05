ЕС пригрозил санкциями Грузии при восстановлении авиасообщения с Россией

Спикер службы внешних связей Евросоюза Петер Стано пригрозил Грузии вторичными санкциями, если Тбилиси установит прямое авиасообщение с Россией. Он также призвал Грузию присоединиться к антироссийским санкциям.

Авиасообщение с Россией Стано назвал способом для обхода введенных против авиакомпаний санкций.

«Из-за незаконной агрессии России против Украины Евросоюз ввел санкции в отношении российской авиации… Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, введенным Евросоюзом и другими странами против России в авиационной сфере, и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции», — цитирует письмо Петера Стано «Коммерсант».

В середине января в России и Грузии высказывались о возможном восстановлении авиасообщения. МИД России хвалил Тбилиси за независимую позицию. В Тбилиси мнения насчет полетов разошлись.