Экс-премьер Израиля: Путин пообещал не убивать Зеленского

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в интервью телеканалу Channel 12 рассказал подробности переговоров с Владимиром Путиным в марте прошлого года. По его словам, было 17 черновиков мирного соглашения с Украиной, перед тем как переговоры прервались в мае. Беннет также рассказал, что Путин пообещал не убивать президента Украины Владимира Зеленского.

«Я знал, что Зеленский под угрозой, в бункере… Я спросил: «Вы собираетесь убить Зеленского?» Он ответил: «Я не буду убивать Зеленского». Вы даете мне слово, что не убьете Зеленского?» — цитирует Беннета РБК.

По его словам, Путин снова пообещал не покушаться на жизнь украинского президента. Тогда Беннет сообщил об этом Зеленскому. После его слов украинский президент вышел и опубликовал фото со словами, что он не боится.

Как передает «Коммерсант»‎, Беннета попросил о посредничестве в переговорах с Россией сам Зеленский. Президент Украины сам позвонил ему с такой просьбой. До майского перерыва было несколько проектов черновиков мирного соглашения между Россией и Украиной.

«Да, у нас было 17-18 черновиков. Мы не допустили утечек, до сих пор ни один черновик не обнародован», — сказал Беннет.