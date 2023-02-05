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#Новости

Китаист Александр Габуев: попытка установить какой-то приемлемый уровень отношений США–КНР закончилась

05.02.2023

А после расследования WSJ против Китая можно ожидать новых санкций

Пока китайский, предположительно, разведывательный аэростат (по крайней мере мы скоро узнаем окончательную официальную версию американского правительства, поднимающего обломки со дна морского) парил над США. Пока МИД КНР признавал, что шарик, и правда, китайский, но не шпионский, а метеорологический, и летал он над Тихим океаном, поскольку, там, кажется, дождь собирается, а потом заблудился, потерялся, просим вернуть. Пока вчерашние эксперты по танкам «Леопард»‎ перековывались в экспертов по шпионским шарам, а настоящему вашингтонскому эксперту в дейтинговом приложении спустя два месяца ответила девушка, потому что в её рабочем чате обсуждают его твиты. Пока хищный F-22, час которого в воздухе стоит свыше $85 тыс., стал первым в мире боевым самолетом, выигравшим схватку против воздушного шара. Пока все это происходит, а сеть генерит все новые мемы, один смешнее другого, можно пропустить два важных последствия этой истории.

Во-первых, отмена визита Энтони Блинкена в Пекин (при Байдене госсекретарь США еще ни разу не был в Китае, последний раз глава американской дипломатии был в КНР в далеком 2018-м еще при Трампе!) с большой долей вероятности означает, что ноябрьская попытка установить какой-то минимально приемлемый уровень отношений США–КНР закончилась. Оставшиеся два года байденовской администрации пройдут в условиях спирали конфронтации — а тут и новое расследование Wall Street Journal с конкретными примерами того, как государственные гиганты китайского ВПК поставляют компоненты для российской оборонки. Ждем теперь порции санкций уже в адрес Китая. Не удивлюсь, если Джо Байден станет первым президентом США, при котором отдельного двустороннего саммита с лидером Китая вообще не случится.

А во-вторых, важно посмотреть, как буря в соцсетях, где сенаторы и члены Конгресса соревнуются в грозности своих требований к администрации по поводу Ужасного Шпионского Шара, все жестче очерчивает рамки коридора возможностей для политики США. В 2001-м году, когда около острова Хайнань китайский истребитель неудачно перехватил самолет-разведчик США (пилот ВВС КНР погиб, экипаж ЕР-3 провел 11 дней в китайском плену и затем был возвращен домой), сенаторы еще не писали в Twitter, поэтому у правительств была возможность регулировать температуру общественного возмущения и заниматься конфиденциальной дипломатией (власти КНР помогали возмущенным патриотам добраться до посольства США на специально организованных автобусах, но после окончания инцидента быстро пресекли антиамериканские выступления). Теперь такой возможности нет. А техники, которую в отличие от шпионского шара пилотируют люди, в огромной зоне соприкосновения интересов двух сверхдержав будет все больше и больше.

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