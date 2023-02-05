WSJ: Китай поставляет России необходимые для ВПК технологии

The Wall Street Journal изучила данные российской таможни. Из них следует, что Китай предоставляет технологии, которые нужны военным для ведения боев в Украине.

Поставки идут несмотря на санкции и экспортный контроль. Таможенная статистика показала, что китайские государственные оборонные компании отправляли навигационное оборудование, оборудование для создания помех и детали для реактивных истребителей. Получателями были российское государственные оборонные компании, находящиеся под санкциями.

Только за 2022 год Москва получила несколько десятков тысяч партий товаров двойного назначения не только из Китая. Но именно Пекин — основной поставщик подобных товаров.

По данным организации C4ADS, всего было 84 000 поставок. Например, в августе «Рособоронэкспорт»‎ получал от китайской Poly Technologies навигационное оборудование для военных вертолетов Ми-17. Концерн «Алмаз-Антей» в октябре приобрел у китайского производителя China Taly Aviation Technologies Corp. радиолокаторы 96L6E для ракетных комплексов С-300 и С-400.

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй опроверг все обвинения. По его словам, утверждение о том, что Китай оказывает помощь России, не имеет под собой фактической основы. По его словам — это спекуляция.