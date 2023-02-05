The Insider*: российского неонациста Мангушева могли избить в тылу

Жена неонациста Игоря Мангушева Татьяна Азаревич рассказала, что в тылу ее мужа избили. По ее словам, этим делом никто не занимается. The Insider* пишет, что Мангушев — военнослужащий российской армии, капитан 4-й бригады 2-го армейского корпуса 8-й армии ВС РФ, но было известно, что он служил в рядах наемников.

Мангушева избили в городе Стаханов Луганской области в ночь с 3 на 4 февраля. Он получил огнестрельное ранение в голову. По словам Азаревич, это было покушение на убийство или казнь, но уголовное дело не возбуждено.

Женщина обратилась в Минобороны, СК и военную прокуратуру. Она считает, что ее мужу не оказывают медпомощь, а в больнице в Луганской области оперировать его отказываются, из-за того что нет оборудования.

Мангушев известен как экс-лидер ЧВК «ЕНОТ», созданной на базе националистического движения «Светлая Русь» и ассоциации военно-патриотических клубов «Резерв». Наемники участвовали в боях в Сирии, Украине. Он также был связан с «фабрикой троллей»‎ Евгения Пригожина. Он же организовывал работу провокаторов против Любови Соболь**, когда она участвовала в выборах.

*The Insider российские власти признали «нежелательной организацией»‎.

**Любовь Соболь Минюст России считает «иноагентом»‎.