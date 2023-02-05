В Москве прошли задержания мигрантов

В Москве около Соборной мечети до и после пятничной молитвы 3 февраля задержали не меньше 20 мигрантов из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. DOXA рассказала, что несколько человек сообщили об избиении в полиции.

Задержанных продержали в полиции больше шести часов, у них отобрали документы. По словам юриста из правозащитного проекта «Мы, мигранты»‎, на нескольких человек составили протоколы о «мелком хулиганстве»‎.

Как отметила юрист Валентина Чупик, задержания проходят в крупных городах России регулярно. Протоколы нужны, чтобы скрыть расистские преступления полицейских, считает она. В Москве облава была в новогоднюю ночь.

После начала боев в Украине правозащитники сообщали, что мигрантов под пытками и избиениями заставляли подписывать контракты с Минобороны на участие в СВО. Российские власти обещают упрощенное получение гражданства для тех, кто отслужит в армии.