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#Новости

США сбили китайский аэростат

05.02.2023

Он долетел до Южной Каролины

Assoсiated Press сообщила, что США сбили китайский аэростат у побережья Южной Каролины. Китайский МИД говорил, что аппарат исследовательский и проводит в основном климатические наблюдения. 

Министр обороны США Ллойд Остин подозревал, что аэростат использовали для разведки: в штате Монтана его заметили над ядерными объектами. Шар сбили над морем, обломки упали в воду. 

Из-за этого происшествия в пятницу стало известно, что Вашингтон отменил визит в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена в воскресенье. 


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