Assoсiated Press сообщила, что США сбили китайский аэростат у побережья Южной Каролины. Китайский МИД говорил, что аппарат исследовательский и проводит в основном климатические наблюдения.

Министр обороны США Ллойд Остин подозревал, что аэростат использовали для разведки: в штате Монтана его заметили над ядерными объектами. Шар сбили над морем, обломки упали в воду.

Из-за этого происшествия в пятницу стало известно, что Вашингтон отменил визит в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена в воскресенье.