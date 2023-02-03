Главные новости политики 3 февраля

На фронте

США одобрили очередной пакет военной помощи Украине на 2,2 млрд долларов. В него включили ракеты большей дальности и средства ПВО, пишет Reuters. Германия также разрешила поставлять старые танки Leopard 1.

ЕС договорились о новом ограничении цен на российскую нефть на уровне $100 за баррель торгующихся с премией, и $45 за баррель торгующихся со скидкой, передает «Коммерсант»‎.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что десятый пакет санкций будет включать ограничения на 10 млрд евро.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выводить войска из Бахмута не будут.

«Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем»‎, — цитирует Зеленского DW*.

Его «поддержал»‎ и создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин.

«Не делайте этого. Артемовск — главное событие этой войны. Мы должны биться дальше. Вы проявите трусость. Вас перестанут уважать. Украинский народ не простит вам сдачи Артемовска частной военной структуре. Сопротивляйтесь. Боритесь до конца»‎, — заявил он своей пресс-службе.

«Важные истории»‎** и «Новая газета Европа»‎ со ссылкой на свои источники говорят о новом наступлении российских войск.

«Планы снова пойти на Киев действительно рисуются, но только потому, что этого требует руководство страны. В осуществление этих планов никто не верит, это будет самоубийство», — рассказал источник «Важных историй»**‎.

Военные беспокоятся, что не понимают, где Украина начнет контрнаступление. Но из Беларуси наступать РФ не будет: источник сказал, что это слухи и дезинформация.

Собеседник «Новой газеты Европа»‎ сказал, что генералы готовы «пустить на фарш» десятки тысяч военнослужащих в угоду высшему командованию. Никаких очевидных опасностей в расчет они не принимают. У Украины о передвижении российских войск «абсолютно точные данные»‎, добавил источник.

«В итоге атак нам достается вместо населенных пунктов лунный ландшафт с остатками ненавидящего нас населения. На захваченных территориях действуют диверсионно-разведывательные группы врага. Они бьют в спину, наводят артиллерию, минируют дороги, захватывают «языков»‎. В такой обстановке удержать фронт можно только ценой огромных потерь»‎, — рассказал российский военный.

Наступление нужно, чтобы сделать подарок верховному главнокомандующему, считает украинский эксперт Роман Свитан.

ВВС и «Медиазона»‎* подтвердили смерть 13030 россиян на фронте. Из них около четверти — мобилизованные, добровольцы и завербованные заключенные.

Обстрелы приграничных регионов России в последние месяцы кратно усилились. Как подсчитали в «Новой газете. Европа»‎, за все время боев было 350 атак, пострадали 168 мирных жителей. Сегодня под удар попало село в Курской области: обошлось без пострадавших, но частично разрушено зернохранилище.

Репрессии

Адвокат Виктор Дроздов опубликовал ответ АП на обращение адвокатов о необходимость оказать медпомощь Алексею Навальному*** и перестать отправлять его в ШИЗО. Рассматривать обращение от 106 юристов в АП не стали.

Блогеру Веронике Белоцерковской, которая стала одной из первых фигурантов уголовного дела о «фейках про армию»‎, прокурор запросил 9 лет колонии. Ее судят заочно: она во Франции.

В Москве арестован администратор Telegram-каналов Александр Гусов. Его подозревают в вымогательстве 12 млн рублей.

В Архангельской области возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации армии»‎ (ст.280.3 УК РФ) против муниципального депутата Котласа Анатолия Арсеева. Сегодня утром у него прошел обыск. Поводом стали комментарии в соцсетях.

В Хабаровске несколько человек вышли на площадь. Они выразили протест против приговора экс-губернатору Сергею Фургалу: присяжные вчера признали его виновным и не заслуживающим снисхождения. Сторонники экс-губернатора уверены, что дело против него политическое.

В России

Депутаты Крыма приняли постановление о национализации имущества иностранных граждан и 12 украинских банков. В перечень попали около 500 объектов. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов направят на оснащение участников «спецоперации».

В вузовский курс истории с 1 сентября добавят главы о боях в Украине . Но только события до начала 2022 года. Как пишет «Коммерсант»‎, все события в нем изложены в прокремлевской риторике. В курс также войдут «расширение НАТО и ЕС на восток»‎, обсуждение угроз безопасности России.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил чипировать чиновников, которые отдыхают за границей. Необходимость подобной инициативы он объяснил соображениями безопасности: так можно будет с точностью до метра по спутникам отследить, где и что делали депутаты. Он уверен, что их захочет завербовать иностранная разведка.

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение создателю ЧВК «Вагнер»‎ Евгению Пригожину. Его обвиняют в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины. В Киеве также считают, что он несет непосредственную ответственность за тысячи военных преступлений. На допрос главу наемников вызвали 13, 14, 15 февраля. Пригожин сказал, что не поедет в Киев, потому что «здоровый человек не ходит с голой жопой на мороз»‎, а со своими наемниками он до Киева не успеет добраться в эти сроки.

У Константина Малофеева конфискуют 5,4 млн долларов со счета в США. Суд признал, что он нарушал санкции, наложенные на него с 2014 года.

В мире

«Важные истории»**, Eesti Ekspress, OCCRP **, IRPI и Profil провели расследование того, как подкупали европейских чиновников. Так Москва добивалась признания законным «присоединения»‎ Крыма и вносила в парламенты европейских стран пророссийские резолюции. Цена подкупа составляла около 20 тыс. евро. Европейских депутатов также привозили за гонорар на ялтинский экономический форум.

Сегодня в Киеве проходит 24-й саммит Украина–ЕС. На встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским прибыл глава Европейского совета ЕС Шарль Мишель, вчера глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель встречались с правительством Украины. Стороны обсуждают обучение украинских военных, конфискацию российских активов, санкции против России, вступление Украины в ЕС.

Администрация США отложила визит в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена, планировавшийся на воскресенье. Он должен был встретиться в том числе с Си Цзиньпином. Причина — китайский аэростат, который заметили над ядерными объектами. Китай говорит, что он исключительно исследовательский, в основном метеорологический.

Служба безопасности Украины сообщила сразу о двух крупных хищениях, раскрытых в Минобороны. Более 119 млн гривен было украдено из бюджетных средств на продукты питания военнослужащим. Еще около 5 млн гривен было похищено из средств, направленных на развитие военной инфраструктуры.

*DW, «Медиазону»‎ считают «иноагентами»‎.

**«Важные истории»‎ и OCCRP в РФ объявлены «нежелательными»‎ организациями.

***Алексея Навального Минюст объявил «террористом и экстремистом»‎.