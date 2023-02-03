Главные новости политики 3 февраля

На фронте
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США одобрили очередной пакет военной помощи Украине на 2,2 млрд долларов. В него включили ракеты большей дальности и средства ПВО, пишет Reuters. Германия также разрешила поставлять старые танки Leopard 1.
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ЕС договорились о новом ограничении цен на российскую нефть на уровне $100 за баррель торгующихся с премией, и $45 за баррель торгующихся со скидкой, передает «Коммерсант».
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что десятый пакет санкций будет включать ограничения на 10 млрд евро.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выводить войска из Бахмута не будут.
«Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем», — цитирует Зеленского DW*.
Его «поддержал» и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Не делайте этого. Артемовск — главное событие этой войны. Мы должны биться дальше. Вы проявите трусость. Вас перестанут уважать. Украинский народ не простит вам сдачи Артемовска частной военной структуре. Сопротивляйтесь. Боритесь до конца», — заявил он своей пресс-службе.
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«Важные истории»** и «Новая газета Европа» со ссылкой на свои источники говорят о новом наступлении российских войск.
«Планы снова пойти на Киев действительно рисуются, но только потому, что этого требует руководство страны. В осуществление этих планов никто не верит, это будет самоубийство», — рассказал источник «Важных историй»**.
Военные беспокоятся, что не понимают, где Украина начнет контрнаступление. Но из Беларуси наступать РФ не будет: источник сказал, что это слухи и дезинформация.
Собеседник «Новой газеты Европа» сказал, что генералы готовы «пустить на фарш» десятки тысяч военнослужащих в угоду высшему командованию. Никаких очевидных опасностей в расчет они не принимают. У Украины о передвижении российских войск «абсолютно точные данные», добавил источник.
«В итоге атак нам достается вместо населенных пунктов лунный ландшафт с остатками ненавидящего нас населения. На захваченных территориях действуют диверсионно-разведывательные группы врага. Они бьют в спину, наводят артиллерию, минируют дороги, захватывают «языков». В такой обстановке удержать фронт можно только ценой огромных потерь», — рассказал российский военный.
Наступление нужно, чтобы сделать подарок верховному главнокомандующему, считает украинский эксперт Роман Свитан.
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ВВС и «Медиазона»* подтвердили смерть 13030 россиян на фронте. Из них около четверти — мобилизованные, добровольцы и завербованные заключенные.
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Обстрелы приграничных регионов России в последние месяцы кратно усилились. Как подсчитали в «Новой газете. Европа», за все время боев было 350 атак, пострадали 168 мирных жителей. Сегодня под удар попало село в Курской области: обошлось без пострадавших, но частично разрушено зернохранилище.
Репрессии
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Адвокат Виктор Дроздов опубликовал ответ АП на обращение адвокатов о необходимость оказать медпомощь Алексею Навальному*** и перестать отправлять его в ШИЗО. Рассматривать обращение от 106 юристов в АП не стали.
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Блогеру Веронике Белоцерковской, которая стала одной из первых фигурантов уголовного дела о «фейках про армию», прокурор запросил 9 лет колонии. Ее судят заочно: она во Франции.
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В Москве арестован администратор Telegram-каналов Александр Гусов. Его подозревают в вымогательстве 12 млн рублей.
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В Архангельской области возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации армии» (ст.280.3 УК РФ) против муниципального депутата Котласа Анатолия Арсеева. Сегодня утром у него прошел обыск. Поводом стали комментарии в соцсетях.
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В Хабаровске несколько человек вышли на площадь. Они выразили протест против приговора экс-губернатору Сергею Фургалу: присяжные вчера признали его виновным и не заслуживающим снисхождения. Сторонники экс-губернатора уверены, что дело против него политическое.
В России
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Депутаты Крыма приняли постановление о национализации имущества иностранных граждан и 12 украинских банков. В перечень попали около 500 объектов. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов направят на оснащение участников «спецоперации».
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В вузовский курс истории с 1 сентября добавят главы о боях в Украине . Но только события до начала 2022 года. Как пишет «Коммерсант», все события в нем изложены в прокремлевской риторике. В курс также войдут «расширение НАТО и ЕС на восток», обсуждение угроз безопасности России.
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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил чипировать чиновников, которые отдыхают за границей. Необходимость подобной инициативы он объяснил соображениями безопасности: так можно будет с точностью до метра по спутникам отследить, где и что делали депутаты. Он уверен, что их захочет завербовать иностранная разведка.
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Генпрокуратура Украины предъявила обвинение создателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Его обвиняют в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины. В Киеве также считают, что он несет непосредственную ответственность за тысячи военных преступлений. На допрос главу наемников вызвали 13, 14, 15 февраля. Пригожин сказал, что не поедет в Киев, потому что «здоровый человек не ходит с голой жопой на мороз», а со своими наемниками он до Киева не успеет добраться в эти сроки.
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У Константина Малофеева конфискуют 5,4 млн долларов со счета в США. Суд признал, что он нарушал санкции, наложенные на него с 2014 года.
В мире
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«Важные истории»**, Eesti Ekspress, OCCRP**, IRPI и Profil провели расследование того, как подкупали европейских чиновников. Так Москва добивалась признания законным «присоединения» Крыма и вносила в парламенты европейских стран пророссийские резолюции. Цена подкупа составляла около 20 тыс. евро. Европейских депутатов также привозили за гонорар на ялтинский экономический форум.
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Сегодня в Киеве проходит 24-й саммит Украина–ЕС. На встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским прибыл глава Европейского совета ЕС Шарль Мишель, вчера глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель встречались с правительством Украины. Стороны обсуждают обучение украинских военных, конфискацию российских активов, санкции против России, вступление Украины в ЕС.
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Администрация США отложила визит в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена, планировавшийся на воскресенье. Он должен был встретиться в том числе с Си Цзиньпином. Причина — китайский аэростат, который заметили над ядерными объектами. Китай говорит, что он исключительно исследовательский, в основном метеорологический.
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Служба безопасности Украины сообщила сразу о двух крупных хищениях, раскрытых в Минобороны. Более 119 млн гривен было украдено из бюджетных средств на продукты питания военнослужащим. Еще около 5 млн гривен было похищено из средств, направленных на развитие военной инфраструктуры.
*DW, «Медиазону» считают «иноагентами».
**«Важные истории» и OCCRP в РФ объявлены «нежелательными» организациями.
***Алексея Навального Минюст объявил «террористом и экстремистом».