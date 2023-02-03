Авторов «Лета в пионерском галстуке»‎ включили в реестр «иноагентов»‎

Минюст пополнил реестр «иностранных агентов»‎. В него включили писателей Екатерину Дудко (Катю Селиванову) и Елену Прокашеву (Елену Малисову) — авторов книг «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка»‎.

Романы давно не понравились депутатам: они находили в них пропаганду ЛГБТ, педофилии и предлагали запретить книгу. Ранее их переставали продавать из-за закона о «пропаганде ЛГБТ», теперь, по всей видимости, будут убирать с книжных полок из-за «иноагентства» авторов.

«Иноагентами»‎ также признали: