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#Новости

Авторов «Лета в пионерском галстуке»‎ включили в реестр «иноагентов»‎

03.02.2023

Также в список добавили двух журналистов и политолога

Минюст пополнил реестр «иностранных агентов»‎. В него включили писателей Екатерину Дудко (Катю Селиванову) и Елену Прокашеву (Елену Малисову) — авторов книг «Лето в  пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка»‎.

Романы давно не понравились депутатам: они находили в них пропаганду ЛГБТ, педофилии и предлагали запретить книгу. Ранее их переставали продавать из-за закона о «пропаганде ЛГБТ», теперь, по всей видимости, будут убирать с книжных полок из-за «иноагентства» авторов. 

«Иноагентами»‎ также признали:

  • блогера Николая Соболева;

  • журналиста «Популярной политики» Александра Макашанца;

  • политолога, координатора движения «Свободная Ингрия» Павла Мезерина.


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