Авторов «Лета в пионерском галстуке»‎ включили в реестр «иноагентов»‎

Минюст пополнил реестр «иностранных агентов». В него включили писателей Екатерину Дудко (Катю Селиванову) и Елену Прокашеву (Елену Малисову) — авторов книг «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка».
Романы давно не понравились депутатам: они находили в них пропаганду ЛГБТ, педофилии и предлагали запретить книгу. Ранее их переставали продавать из-за закона о «пропаганде ЛГБТ», теперь, по всей видимости, будут убирать с книжных полок из-за «иноагентства» авторов.
«Иноагентами» также признали:
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блогера Николая Соболева;
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журналиста «Популярной политики» Александра Макашанца;
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политолога, координатора движения «Свободная Ингрия» Павла Мезерина.