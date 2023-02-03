Госсекретарь США отложил визит в Китай из-за китайского аэростата

ABC сообщили, что администрация США отложила визит в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена, планировавшийся на воскресенье. Он должен был встретиться в том числе с Си Цзиньпином.

Аэростат заметили над штатом Монтана 1февраля. Китай подтвердил, что объект принадлежит ему, но говорят, что он используется в исследовательских целях, в основном в метеорологических.

«Под влиянием западных ветров и с ограниченными возможностями самоуправления дирижабль далеко отклонился от запланированного курса. Китайская сторона сожалеет о непреднамеренном проникновении дирижабля в воздушное пространство США в связи с форс-мажорными обстоятельствами»‎, — заявили в китайском МИД.

В США назвали его разведывательным аэростатом. Он пролетал в том числе над территорией, где располагаются ядерные объекты, пишет РБК.

В Вашингтоне не хотят раздувать скандал из-за этого объекта, но опасаются, что Блинкен может дать «неверный сигнал»‎. Пентагон сообщал, что военные следят за объектом несколько дней и были предприняты меры по противодействию сбора разведданных.