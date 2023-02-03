В Украине расследуют два крупных коррупционных скандала

Служба безопасности Украины сообщила сразу о двух крупных хищениях, раскрытых в Минобороны. Более 119 млн гривен было украдено из бюджетных средств на продукты питания военнослужащим. Еще около 5 млн гривен было похищено из средств, направленных на развитие военной инфраструктуры.

В схему хищений средств, выделенных на питание, были включены коммерческие фирмы. Они получали деньги на оптовые поставки, но у них не было ни производственной базы, ни оборудования для нужных услуг. Также известно о преступлении одного из командиров на Киевщине: он просто присвоил себе деньги на питание, больше 2 млн гривен. В попытках скрыть преступление он привлек сослуживцев.

Казармы должны были строить в Николаевском гарнизоне в 2017 году. Но работу подрядчик в полном объеме так и не выполнил. Казармы оказались непригодными для проживания солдат.

Борьбу с коррупцией в Украине активизировали на прошлой неделе: было больше 10 отставок чиновников. ЕС отметило и поприветствовало продолжающиеся усилия Киева по борьбе с коррупцией.