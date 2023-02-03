Тверской суд Москвы арестовал до 3 апреля администратора Telegram-канала Александра Гусова

Тверской суд Москвы арестовал до 3 апреля Александра Гусова. Его называют автором и учредителем Telegram-каналов «Новый век»‎ и ВЧК-ОГПУ. В ВЧК-ОГПУ информацию о том, что Гусов имеет отношение к каналу, опровергли. ТАСС также писало, что он может быть причастен к размещению информации в каналах «Компромат групп»‎, «Караульный компромат»‎ и издании «Русский криминал»‎.

Арест связан с делом о вымогательстве в особо крупном размере (ч.3 ст.163 УК РФ). Сумма ущерба составляет 12 млн рублей. По версии следствия, Гусов вымогал деньги у создателя Yota Альберта Авдаляна.

Александр Гусов также проходил по одному делу с журналистом «Росбалт»*‎ Александром Шваревым. Последний объявлен в розыск: его обвиняли в клевете на Алишера Усманова и вымогательстве 3 млн рублей.

Канал ВЧК-ОГПУ публикует материалы, касающиеся спецслужб, силовиков и российских чиновников. Здесь появилось одно из первых видео с Евгением Пригожиным, который вербовал заключенных в колонии.

*«Росбалт»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.