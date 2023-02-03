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#Новости

«Важные истории»‎* рассказали, за сколько подкупали чиновников в Европе за поддержку аннексии Крыма

03.02.2023

Стоимость внесения резолюций в пользу России начиналась от 20 тыс. евро

«Важные истории»*, Eesti Ekspress, OCCRP*, IRPI и Profil провели расследование того, как подкупали европейских чиновников. Так Москва добивалась признания законным «присоединения»‎ Крыма и вносила в парламенты европейских стран пророссийские резолюции. 

После аннексии Крыма Кремль поставил политтехнологам задачу: отмыть имидж России за рубежом, признать законным присоединение и снять часть санкций. Об этом подробно стало известно из электронной почты сотрудника аппарата Госдумы Саргиса Мирзаханяна. Именно он координировал работу с европейскими политиками. 

Мирзаханян работал до 2017 года помощником депутата в Госдуме, а общался напрямую с Иналом Ардзинбой — сотрудником президентской администрации, работавшим под началом Владислава Суркова. С ним он обсуждал в первую очередь Украину: наем блогеров, провокаторов в сети, запуск заказных публикаций об Украине, организацию пророссийских митингов. 

После этого он работал в Европе. В 2016 году Совет итальянского региона Венето первым в Европе признал Крым российским и призвал отменить санкции. В почте Мирзаханяна эта кампания названа одним из «самых громких инфовбросов»‎. Вслед за этим регионом схожие пророссийские резолюции приняли итальянские Лигурия и Ломбардия.

Согласно смете «плана действий»‎ по Италии стоимость внесения резолюции — 20 тыс. евро, а в случае принятия — еще по 15 тыс. евро. Позже, при внесении пророссийских резолюций на государственный уровень, к смете прибавилось еще по 20 тыс. евро. В Италии ее так и не приняли. Вносили такие документы и в парламенте Австрии, но также не приняли. Расценки были похожими. 

В почте Мирзаханяна были сметы к «планам действий»‎ для Латвии, Греции и даже Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ). Успешным «проектом»‎ оказался Кипр, где прокремлевскую резолюцию все-таки приняли в июле 2016 года. На Кипре итоговая резолюция отличалась только тем, что в ней были требования о снятии некоторых персональных санкций с россиян и соблюдение Минских соглашений. 

Помимо резолюций работал Мирзаханян с пиаром «новых территорий»‎: он неоднократно привозил правых евродепутатов на Ялтинский международный экономический форум. В 2016 году девять европейских политиков из Австрии, Германии, Италии, Чехии и Польши получили гонорары помимо транспортных расходов. Сумма выплат составила 21,5 тыс. евро. 

Отдельная работа была по привозу большой делегации тех же крайне правых депутатов на российский выборы в качестве наблюдателей. Слитая переписка кончилась на 2017-м году, но один из тех самых депутатов наблюдал и в 2021 году за российскими выборами. Он отмечал «поразительную прозрачность»‎ голосования. 


*«Важные истории» и OCCRP власти России считают «нежелательными». 

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