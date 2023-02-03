Сегодня в Киеве проходит 24-й саммит Украина–ЕС. На встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским прибыл глава Европейского совета ЕС Шарль Мишель, вчера глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель встречались с правительством Украины. Планируется, что сегодня продвинется обсуждение вступления в союз.

Впервые Украина участвует в саммите как кандидат в ЕС. Однако, пишет ВВС, встреча имеет и еще одно важное значение: это первая миссия ЕС в страну в состоянии войны.

«Мы будем непреклонны в своей решимости. Мы также поддерживаем каждый ваш шаг на пути к ЕС»‎, — сказал Мишель.

Помимо вступления Украины в ЕС на саммите будут обсуждать «формулу мира»‎ Зеленского, сотрудничество по восстановлению страны, сотрудничество в области энергетики, продовольственную безопасность. Также будут обсуждать возможную передачу российских активов.

Ожидается, что число украинских солдат, которые пройдут обучение в Европе, будет увеличено вдвое. Также ЕС может объявить о новом пакете помощи в 25 млн евро для разминирования территории Украины.