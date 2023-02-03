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#Новости

Прокурор требует девять лет колонии для блогера Вероники Белоцерковской

03.02.2023

Ее судят заочно за «фейки»‎ об армии

«Медиазона»‎* сообщила, что блогеру Веронике Белоцерковской прокурор запросил девять лет колонии по делу о «фейках»‎ об армии по мотивам политической вражды (п.«д»‎ ч.2 ст.207.3 УК). Приговор ей вынесут 6 февраля. 

Помимо срока обвинение требует на пять лет запретить Белоцерковской писать что-либо в интернете. Поводом к уголовному делу стали антивоенные посты в соцсетях и информация о Буче и Мариуполе.

Белоцерковская сейчас во Франции. Весной ее объявили в розыск. 


*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎. 



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