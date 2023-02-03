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#Новости

В Курской области обстреляно приграничное село Николаево-Дарьино

03.02.2023

Повреждено зернохранилище

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Николаево-Дарьино в Суджанском районе. Пострадавших нет, но есть разрушения в зернохранилище. 

«Зафиксировано 5 полетов по складским помещениям зернохранилища одного из сельхозпредприятий. Здания получили значительные повреждения, но главное, что люди не пострадали»‎, — сказал Старовойт. 

Помимо этого, было нарушено электроснабжение в Николаево-Дарьино и Свердликово. В последнем селе уже восстановили электричество. 

Как подсчитала «Новая газета.Европа»‎, с начала боев в Украине приграничные регионы атаковали 350 раз, и в последние месяцы число обстрелов возросло в несколько раз. Пострадали от этого 168 мирных жителей.



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