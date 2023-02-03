Генпрокуратура Украины предъявила обвинения главе ЧВК «Вагнер»‎ Пригожину

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение создателю ЧВК «Вагнер»‎ Евгению Пригожину. Его обвиняют в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины. На допрос главу наемников вызвали 13, 14, 15 февраля.

Украинская сторона считает, что Пригожин несет непосредственную ответственность за тысячи военных преступлений.

«Он открыто признает свою роль в ведении войны против Украины и с разрешения Кремля решает кадровые вопросы, вербуя десятки тысяч заключенных. Ранее осужден за разбой, сегодня он герой России»‎, — говорится в заявлении ведомства.