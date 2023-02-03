Лауреат Нобелевской премии Ширин Эбади: революционный процесс в Иране неизбежен

Лауреат Нобелевской премии мира из Ирана Ширин Эбади заявила, что в стране запущен революционный процесс, который приведет к краху режима. В беседе с Reuters она сказала, что нынешняя волна протестов стала самым серьезным вызовом иранским властям.

Эбади в конце 70-х была одним из самых ярких сторонников антиправительственных демонстраций. В 2003 году она получила Нобелевскую премию мира за правозащитную работу. С 2009 года она находится в эмиграции в Лондоне.

«Этот революционный процесс подобен поезду, который не остановится, пока не достигнет конечного пункта назначения. Протесты приняли другую форму, но они не закончились», — сказал Эбади.

Протесты в Иране начались в сентябре 2022 года после смерти курдской девушки Махсы Амини: ее задержала полиция нравов за «неправильное» ношение хиджаба. Выступления проходили сразу в нескольких провинциях и продолжаются до сих пор.

Митингующим вынесли несколько десятков смертных приговоров, нескольких человек уже казнили. Во время беспорядков было убито 527 протестующих, в том числе 71 несовершеннолетний. Также сообщалось о смерти 70 силовиков. Арестовано 19 262 человека.